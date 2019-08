EU: ’Johnson stuurt aan op harde grens Ierland’

„De backstop is een verzekering om een harde grens op het Ierse eiland te vermijden tenzij en tot er een alternatief is gevonden”, aldus Tusk. „Zij die ertegen zijn en geen realistische alternatieven voorstellen steunen in feite de herinvoering van een grens. Zelfs als ze dat niet erkennen.” De Europese Commissie heeft volgens een woordvoerster hetzelfde standpunt als Tusk.

De backstop komt erop neer dat het Verenigd Koninkrijk inclusief Noord-Ierland in de douane-unie blijft met de EU, waardoor het geen eigen handelsverdragen kan sluiten. Dat is volgens Johnson niet waar de Britten in het referendum voor hebben gestemd. Hij vindt de backstop „ondemocratisch en inconsistent met de soevereiniteit van het VK.”