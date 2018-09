Omzet detailhandel opnieuw gekrompen

Non-foodwinkels noteerden voor het negende kwartaal op rij een omzetdaling. Dit betrof echter wel de kleinste krimp in een jaar tijd. Zo wisten kledingwinkels en textielsupermarkten zich iets te herstellen van het slechte en relatief koude eerste kwartaal van dit jaar.

Voor winkels in consumentenelektronica pakte het tweede kwartaal minder goed uit. Zij boekten de grootste omzetdaling van de afgelopen vier jaar (-11 procent).

Winkels in voedings- en genotmiddelen behaalden 1,6 procent meer omzet. Daarmee nam de omzet minder sterk toe dan in het eerste kwartaal. De paasinkopen vielen vorig jaar vooral in april en dit jaar al in maart.

De omzetten van de postorderbedrijven en internetwinkels groeiden in het tweede kwartaal met 11 procent.

Het eerste kwartaal telde dit jaar een koopdag minder dan een jaar geleden. In het tweede kwartaal was er geen verschil in koopdagen.

Analisten van ING Economisch Bureau verwachten dat de krimp van de omzet van de detailhandel over heel 2013 uitkomt op 1,4 procent. Voor 2014 voorzien zij een daling met 0,4 procent. „Zo lang onzekerheid overheerst en lastenverzwaringen de koopkracht aantasten, houdt het winkelend publiek de hand op de knip”, aldus de economen van de bank.

Veel ondernemers in de detailhandel zijn volgens hen dagelijks bezig met te overleven. Daardoor besteden zij minder aandacht aan andere zaken, waarmee geld valt te besparen. Zo kan bijvoorbeeld met maatregelen op het gebied van verlichting, verwarming en koeling het energieverbruik met tientallen procenten worden teruggebracht, aldus de ING-economen.