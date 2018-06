Omzet transport nipt in de plus

In de luchtvaart steeg de omzet door een plus in het passagiersvervoer en het doorberekenen van stijgende brandstofprijzen. Vanaf 2009 laat de luchtvaart alleen maar positieve omzetontwikkelingen zien.

Lokale post- en koeriersbedrijven profiteerden vooral van een stijging van de onlineverkopen. Ook de tarieven van koeriers stegen in het tweede kwartaal licht.

In de binnenvaart, het goederenwegvervoer en bij andere logistieke dienstverleners was wel sprake van omzetverlies als gevolg van de crisis. Voor het zesde kwartaal op rij is het binnenvaartschippers niet gelukt om de omzet te laten stijgen, stelt het CBS. De overcapaciteit, malaise in de bouw en een dalend goederenaanbod spelen het vervoer over het water nog steeds parten.

Wegtransporteurs zagen hun omzet met ruim 3 procent teruglopen. „Een dergelijke omzetdaling is de laatste jaren niet voorgekomen.”

Inmiddels is de economische crisis ook merkbaar bij de expediteurs, blijkt uit de gegevens van het statistiekbureau. De omzet van de organisators van het verzenden van goederen daalde afgelopen kwartaal voor het eerst sinds begin van 2010.