KNVB was op de hoogte Jeugdtrainer werd in 2018 na seksueel overschrijdend gedrag bij ADO’20 ontslagen

De spelers op de foto hebben niks met het verhaal te maken. Ⓒ Rias Immink

Heemskerk - De jeugdtrainer die door HFC en BVC Bloemendaal wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag is weggestuurd, is al in 2018 bij ADO ’20 ontslagen. Dat schrijft het Noordhollands Dagblad.