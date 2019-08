Arnhemse minima kunnen verdienen aan afval

Dat plan leggen burgemeester en wethouders van Arnhem dinsdag voor aan de raad. De raad bepaalde eerder al dat het aanbieden van afval voor Arnhemse minima niet duurder mag worden als Arnhem overstapt op een ander betaalsysteem. Dat gebeurt naar verwachting volgend jaar.

Arnhem wil in 2020 overstappen op het zogenoemde diftar, een afvalstoffenheffing met een vast en een variabel deel. Wie veel vuilnis produceert betaalt meer dan iemand die zorgvuldig afval scheidt. Veel gemeenten hanteren dit systeem. Diverse gemeenten hebben een aparte regeling voor minima, maar voor zover bekend is die tot nu toe nergens zo lonend als in Arnhem.