China treedt toe tot wereldwijd coronaverband

Een Chinese regeringswoordvoerder lichtte toe dat China meer dan genoeg capaciteit heeft voor de productie van een vaccin tegen het coronavirus. Wanneer er een goedgekeurd middel is, wil de overheid er een prioriteit van maken om ontwikkelingslanden van voldoende vaccins te voorzien, aldus de woordvoerder,

WHO-hoofd Tedros Adhanom Ghebreyesus stelde onlangs dat 167 landen zich hebben aangesloten bij COVAX. Destijds zei hij dat 70 procent van de wereldbevolking hierin is vertegenwoordigd. Dat was echter voordat China formeel toetrad tot de vaccinatiefaciliteit. Ook de Europese Unie is lid van het samenwerkingsverband om de ontwikkeling van medicijnen en vaccins tegen Covid-19 te versnellen en voor iedereen ter wereld toegankelijk te maken. Rusland en de Verenigde Staten zijn vooralsnog geen lid.