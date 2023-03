Brussel ontruimt na maanden tentenkamp migranten in stadshart

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / BELGA

BRUSSEL - Brussel ontruimt een tentenkamp van gestrande asielzoekers in het stadscentrum. Die bivakkeerden daar soms al maandenlang omdat er voor hen geen plaats was in de opvang, maar die is nu toch gevonden.