Grapperhaus: Nederland heeft lockdown niet met Duitsers afgestemd

,,We hebben dit niet met Duitsland afgestemd”, vertelt Grapperhaus desgevraagd. ,,We kijken naar wat de situatie in Nederland is en nemen op basis daarvan besluiten.” Eerder riepen burgemeesters op voor landelijke maatregelen om een ‘waterbedeffect’ vanuit Duitsland, waar ook de niet-essentiële winkels dichtgaan, te voorkomen. Opvallend is dat de lockdown in Duitsland een week korter duurt.

Grapperhaus benadrukt verder dat de maatregelen, die hij officieel niet wil bevestigen, niet ‘te weinig en te laat’ zijn. ,,We hebben duidelijk gestuurd in samenspraak met hoe de wetenschap aangeeft dat de ontwikkelingen zijn en lijken te gaan zijn. We hebben te maken met een, nog steeds, onbekend virus.” Grapperhaus vindt dat het pakket maatregelen van 13 oktober ‘aanvankelijk zeer sterk geholpen heeft’. ,,Maar de afgelopen weken heeft dit virus toch weer wegen gevonden om verder te komen. Mensen die zeggen ‘too little, too late’, miskennen de ontwikkelingen en dat er ook diverse andere afwegingen moeten worden gemaakt, zoals economie en veiligheid.”

En juist voor die veiligheid is Grapperhaus als Justitie en Veiligheid verantwoordelijk. Op de vraag of er extra mensen beschikbaar komen om het zware lockdownpakket te handhaven, wilde de minister niet in gaan.