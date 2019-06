Poolse man na dodelijk ongeval aangehouden

De man bestuurde in de nacht van vrijdag op zaterdag in het Overijsselse plaatsje Fleteringen een auto die van de weg afraakte. De slachtoffers zaten bij de man in de wagen. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.

Een van de doden is een 17-jarige Pool. Van het andere slachtoffer is de identiteit nog niet bekend. De bestuurder raakte gewond, maar niet ernstig. De politie heeft een bloedproef bij hem gedaan, de uitslag kan wel een dag of tien op zich laten wachten, aldus een politiewoordvoerder.