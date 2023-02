Iran beschuldigt Israël van drone-aanval op militaire fabriek

In de brief schrijft Iravani dat „eerste onderzoek suggereerde dat Israël verantwoordelijk was” voor de aanval. Volgens Teheran zijn er geen slachtoffers gevallen of ernstige schade veroorzaakt door de aanval.

„Iran behoudt zich het legitieme en inherente recht voor om zijn nationale veiligheid te verdedigen en resoluut te reageren op elke dreiging of wangedrag van het zionistische regime, waar en wanneer het dit nodig acht”, zegt Iravani verder in de brief, verwijzend naar de Israëlische regering. „Deze actie van het zionistische regime druist in tegen het internationale recht.”

Nucleaire programma’s

Iran heeft aartsvijand Israël in het verleden beschuldigd van het plannen van aanslagen op Iraans grondgebied. Israël heeft eerder gezegd bereid te zijn Iraanse doelen aan te vallen als diplomatie de nucleaire programma’s van Teheran niet kan beteugelen, maar geeft geen commentaar op specifieke incidenten.

Bij de aanval op de fabriek, gelegen in het midden van het land, werd volgens het Iraanse ministerie van Defensie één drone vernietigd door een luchtafweersysteem en twee andere drones ontploften. Er was alleen schade aan het dak van de fabriek, waar volgens persbureau IRNA munitie wordt gemaakt.

In de provincie Isfahan bevinden zich ook nucleaire locaties, waaronder Natanz, de belangrijkste locatie van het Iraanse uraniumverrijkingsprogramma. Er zijn de afgelopen jaren een aantal explosies en branden geweest rond Iraanse militaire, nucleaire en industriële locaties.