Auto linkt moord Wiersum aan Taghi

Het gaat om een van de in beslag genomen voertuigen die werden ingezet bij het observeren van Wiersum bij zijn woning in Imstenrade in Amsterdam-Buitenveldert.

Dit hebben meerdere bronnen aan De Telegraaf bevestigd. Een woordvoerder van de Amsterdamse politie wil de informatie bevestigen noch ontkennen.

Het ’moordcommando’ dat de liquidatie van advocaat Derk Wiersum uitvoerde, zou een flatwoning in de omgeving van het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost gebruikt hebben als uitvalsbasis en vluchthaven.

Safehouse

De recherche weet welk zogenoemd ’safehouse’ dit betreft en heeft er na de moord een inval gedaan om te zoeken naar bewijs. De aanslagplegers zijn voor en kort na de moord ondergedoken in deze woning. De politie jaagt nog op deze verdachten. Voor de moord op Derk Wiersum zit tot op heden één verdachte vast, maar de politie gaat ervan uit dat meerdere personen bij de aanslag zijn betrokken.

Eerder deze week kwam al naar buiten dat Wiersum in de weken voor zijn dood werd gevolgd. Daarbij werden een Opel Combo, een Volkswagen Transporter en een Renault Mégane gebruikt. De auto’s werden dankzij analyses van camerabeelden door de politie geïdentificeerd en teruggevonden in onder meer Almere en Amsterdam-Zuidoost.

In laatstgenoemd stadsdeel waren in het recente verleden vaker huurmoordenaars woonachtig. Zo kon de politie de plegers van de mislukte aanslag op ’Pjotr’ R. ook in een Bijlmerflat arresteren.

