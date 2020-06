Boris Johnson: ’Britten zijn dikker dan de rest van Europa’

„Ik heb een zeer libertair standpunt ingenomen over obesitas. Maar als je kijkt naar de cijfers en dat vergelijkt met de druk op de zorg, dan ben ik bang dat we in ons geweldige land een stuk dikker zijn dan in andere Europese landen. Afgezien van de Maltezen om een of andere reden”, aldus Johnson in een interview met Times Radio. Vervolgens spreekt de premier van een probleem. „Iedereen weet dat het een moeilijke is, maar ik denk dat we het allemaal aan moeten pakken.”

Opdrukken

Een aantal maanden geleden vocht de Boris Johnson in het ziekenhuis nog tegen het coronavirus. Om aan te tonen dat hij nu weer ’zo fit als een hoentje is’, drukte hij een aantal keren op voor de verslaggevers van The Mail. Dat interview werd op zondag gepubliceerd.