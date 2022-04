’Jacht Abramovich op eerste dag oorlog van eigenaar gewisseld, ligt in Vlissingen’

Hiermee anticipeerde de oligarch vermoedelijk op de aanstaande sancties van het westen gericht op hem en andere miljardairs met banden met Poetin. Die hij op deze manier vermoedelijk probeerde te ontwijken, schrijft de krant.

Op 24 februari werd het schip, The Aquamarine, op naam van de Russische zakenman David Davidovich gezet. De twee zijn zakenpartners. Het schip bevindt zich nu op Scheepswerf Damen in Vlissingen. Het is daar voor ‘structurele aanpassingen’ aan het schip, zegt een anonieme bron tegen de Britse krant. In een schriftelijke verklaring geeft Davidovich toe dat hij de eigenaar is van het schip en van het bedrijf MHC Jersey. Dit bedrijf staat bij de maritieme database MarineTraffic ingeschreven als de eigenaar van de boot. Een woordvoerder van Abramovich zegt dat hij niet de ‘uiteindelijke eigenaar’ is van MHC Jersey Ltd.

In beslag

Woensdag maakte minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra bekend dat veertien jachten gelieerd aan gesanctioneerde Russen voorlopig niet mogen worden geleverd. Twaalf hiervan zijn nog in aanbouw. ,,Niets wijst erop dat The Aquamarine hierbij hoort”, schrijft de krant. Het schip werd op 16 november 2021 naar Vlissingen gebracht, maar een bron zegt tegen The Guardian dat er nog geen werk aan het schip is gedaan sinds 10 maart, toen Britse sancties tegen (onder andere) Abramovich werden ingevoerd.

Verder geeft Davidovich toe dat hij de meerderheidsaandeelhouder van Norma Investments is, de enige aandeelhouder van MHC Jersey Ltd. The Wall Street Journal onthulde eerder dat het eigendom van Norma Investments, dat voorheen in handen was van Abramovich, op de dag dat de oorlog startte eigendom werd van Davidovich. Experts wijzen erop dat dit lijkt op een poging om de mogelijke bevriezing van de eigendommen van Abramovich mee te omzeilen.

Omzeilen

Het eigendom van een ander bedrijf, MHC (Services), dat advies levert, is ook op 24 februari in handen gekomen van Davidovich. Hij probeerde dus snel om - juridisch gezien - van zijn goederen af te komen, zo lijkt het.

Ook probeert hij sancties op andere manieren te ontwijken, zoals bij twee andere schepen, door deze naar Turkije te varen. Het gaat om de 140 meter lange Solaris en de 164 meter lange Eclipes. The Guardian schrijft dat recentelijke vijf schepen aan hem zijn toegeschreven, waaronder twee schepen met een waarde van meer dan een miljard dollar (0,92 miljard euro).

Tekst gaat verder onder de tweet.

Een woordvoerder van het scheepswerf in Vlissingen wil niet reageren op het bericht van The Guardian, want zij ’gaan nooit in op eigenaarschap en opdrachtgevers van jachten’, schrijft de Provinciale Zeeuwse Courant.