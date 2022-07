Kamer wil Nederlands grootste gasopslag maximaal gevuld

Premium Columns

Goed opgevoede mensen spreken anderen tegen en wijze mensen vooral zichzelf

Of we de touwtrekwedstrijd van het polderlandse bestaan zo snel mogelijk willen staken, vraagt profeet Frits. Of we dat verdomde rottouw allemaal tegelijk willen neerleggen en uit de arena stappen. Of we willen stoppen met dit zinloze, bespottelijke en met name ook beschamende gedoe. Of we een pauze...