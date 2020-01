Patiënten Catharina Ziekenhuis op virus onderzocht na fout

Tijdens zo’n behandeling kan het tandvlees bloeden, waardoor overdraagbare virussen op dit instrument terecht kunnen komen. „Bij goed opvolgen van de hygiënerichtlijnen is dit geen probleem, maar als dit niet gebeurt bestaat er een zeer kleine kans op overdracht van deze virussen naar de daarop volgende patiënt”, aldus het ziekenhuis. Het gaat om een zogeheten ultrasoontip die bij een gebitsreiniging wordt gebruikt om tandsteen los te trillen van tand of implantaat.

Hepatitis B, C of hiv

Het bloedonderzoek wordt uit voorzorg gedaan. Als er bij patiënten toch aanwijzingen zijn voor een besmetting met hepatitis B, C of hiv, dan worden ze telefonisch opgeroepen voor een afspraak bij een medisch specialist voor verder onderzoek.

Het gaat om patiënten die op of na 27 januari 2014 een gebitsreiniging hebben ondergaan. Zij hebben volgens het ziekenhuis inmiddels een brief ontvangen waarin ze worden uitgenodigd voor het onderzoek. „Wij betreuren het zeer dat dit heeft kunnen gebeuren en dat we patiënten met dit onderzoek moeten belasten.”

Het Eindhovense ziekenhuis is inmiddels helemaal gestopt met de behandeling gebitsreiniging. Volgens een woordvoerder werd de fout in oktober vorig jaar ontdekt. „Toen zijn we er meteen mee gestopt.” Het ziekenhuis heeft een speciaal telefoonnummer geopend voor patiënten die zo’n behandeling hebben ondergaan.