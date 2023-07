Oproep: geëvacueerd van Franse camping?

In de populaire Franse vakantiebestemming La Tranche-sur-Mer, in het departement Vendée, is donderdagavond de camping Aunis Club Vendée Tohapi ontruimd. Er ontstond een bosbrand vlakbij. De Telegraaf is op zoek naar gasten die op de camping verbleven.

Mail uw verhaal naar e.kossen@telegraaf.nl, of neem contact met ons op via de tiplijn. Bekijk ook: LIVE | Meer dan 500 vakantiegangers geëvacueerd van Franse camping door bosbrand