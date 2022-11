Gehandicapte man aan lot overgelaten: ’Bot stak er uit’

De inspectie start het onderzoek nadat Pascal Hallema, de broer van de cliënt, een klacht indiende. Hij is nog altijd boos over „dat Radar iemand met een gecompliceerde heupbreuk zo lang hulpeloos heeft laten liggen: het bot stak er uit. Ik wil weten hoe dit zó mis kon gaan.” In september zegde de instelling hem toe dat te zullen reconstrueren. „Ik heb er nooit meer iets van gehoord en begon te denken: ze willen het onder de pet houden.”

Hallema’s broer woont in Elbereveld, een beschermde woonvorm van Radar in Kerkrade. Nadat de dagploeg hem vond, is er meteen een ambulance gebeld. Diezelfde dag volgde een operatie. Na twee maanden revalideren is hij weer terug in zijn appartement. Hij herstelt langzaam.

Tegenover De Limburger erkent Radar ’de ernst van de situatie toen niet goed te hebben ingeschat’. „Dat betreuren wij ten zeerste. Dit hebben we de familie ook laten weten”, aldus directeur zorg Elvira van Bergen, die vervolgt dat er „nadat we de cliënt hadden gevonden, wél adequaat is gehandeld.”

Protocol

Volgens de directeur loopt er intussen een intern onderzoek naar wat er precies is gebeurd en „hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.” Het onderzoek is nog niet klaar, maar leerpunten zijn er al wel. „We werken aan een beter triageprotocol specifiek voor valincidenten. Welke vragen moeten collega’s van de slaapdienst stellen om de ernst van de situatie beter in te schatten.”