Gehandicapte man aan lot overgelaten na harde val: ‘slaapdienst’ Radar komt niet kijken na melding

Door Serge Sekhuis Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP

Kerkrade - De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd gaat nader onderzoek doen naar een incident bij de stichting Radar. Eind juli brak een verstandelijk gehandicapte cliënt daar ’s nachts zijn heup bij een val. Hij belde de ’slaapdienst’, maar die schatte in dat er niet direct hulp nodig was. Pas uren later kwam er iemand van de dagploeg kijken.