Boete van half miljoen voor niet terughalen besmet varkensvlees

Ook heeft de vleesverwerker zijn afnemers verzocht instructies van de NVWA om producten uit de handel te halen, te negeren. „De NVWA neemt deze zaak hoog op. Omdat er volgens de NVWA in deze zaak sprake is van opzet en het bedrijf een omzet heeft van meer dan 10 miljoen euro, is besloten een omzetgerelateerde boete van ruim 500.000 euro op te leggen.” Om welk bedrijf het gaat wil de toezichthouder niet zeggen.

De NVWA spoorde eind 2018 de bron van een besmetting van varkensvlees met salmonella op bij een varkensslachterij. Het ging om varkensvlees dat in de periode juni tot en met oktober 2018 was verkocht. De zaak kwam aan het licht doordat in Nederland sinds de zomer van 2018 opvallend veel patiënten besmet waren geraakt met de bacterie. Alle betrokken vleesverwerkingsbedrijven aan wie varkensvlees was geleverd, waaronder de vleesverwerker die nu is beboet, moesten de producten waarin het varkensvlees was verwerkt uit de handel halen.