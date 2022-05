Zoon doodgeschoten bewaker in Buffalo: ’Mijn vader redde levens’

Aaron Salter Jr. was na drie decennia bij de politie sinds vier jaar bewaker bij het winkelcentrum in Buffalo. De zachtaardige, vriendelijke bewaker zag zich zaterdag genoodzaakt zijn pistool te trekken toen een zwaarbewapende man al schietend de supermarkt naderde.

Dodelijke tocht

Salter Jr. wist de schutter ook te raken, maar de kogels uit zijn wapen drongen niet door de kogelvrije uitrusting van de schutter, volgens de autoriteiten de 18-jarige Payton Gendron.

Gendron zou de bewaker vervolgens hebben gedood om daarna zijn dodelijke tocht voort te zetten.

’Hij stierf als held’

Salters zoon weet zeker dat zijn vader met zijn moedige optreden levens heeft gered: „Hij stierf als een held”, zegt zoon Aaron Salter III tegen The Daily Beast. Aaron Salter Jr. laat drie kinderen achter.

Het was niet de eerste keer dat de bewaker in de loop van een vuurwapen staarde, weet The Buffalo News. Als politieagent kwam hij al eens oog in oog te staan met een inbreker. „Ik ben gered door mijn partner”, verklaarde Salter Jr. toen.