Chinese ambassade: genocide op Oeigoeren ’een regelrechte leugen’

„Met het negeren van feiten en van gezond verstand, heeft de Xinjiang-gerelateerde motie van de Nederlandse Tweede Kamer China opzettelijk besmeurd”, zo schrijft de ambassade van de communistische grootmacht. Hiermee bemoeien de Kamerleden zich „op grove wijze met de binnenlandse aangelegenheden van China.”

China veroordeelt en verzet zich hier krachtig tegen, zo staat in de verklaring. „In de afgelopen jaren is de Oeigoerse bevolking in Xinjiang gestaag gegroeid en is hun levensstandaard aanzienlijk verbeterd.” Verder stelt de ambassade dat sommige parlementsleden de kwestie aangrijpen voor politiek gewin. „Dit toont volledig hun onwetendheid en vooringenomenheid jegens China aan, evenals hun egoïsme en bekrompen geest.”

Kamermeerderheid

De motie op initiatief van coalitiepartijen D66 en ChristenUnie kreeg steun van een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Onder meer CDA, SP, GroenLinks, PvdA, DENK en Partij voor de Dieren steunen deze uitspraak.

Het kabinet wil nog niet van volkerenmoord spreken, zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Daarvoor is volgens hem een uitspraak van een internationaal hof of een uitspraak van de VN nodig. Er is wel sprake van „grootschalige mensenrechtenschendingen tegen Oeigoeren” die in de noordwestelijke regio Xinjiang wonen.

Volgens internationale media worden vrouwen er stelselmatig verkracht en de mannen in gesloten werkkampen gestopt. China stelt dat het om onschuldige ’heropvoedingskampen’ gaat. Oeigoeren in Nederland zeggen geen contact te kunnen krijgen met familieleden of kennissen die zijn opgepakt.