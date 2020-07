’Volstrekt verwerpelijke coronatruc gokbedrijven’

Daarmee lokten ze consumenten naar online goksites, terwijl gokken op het internet verboden is in Nederland. Pas in 2021 gaat de onlinegokmarkt open, tot die tijd zijn alleen vergunde partijen zoals Nederlandse Loterij van bijvoorbeeld Toto actief.

Toch maakten gokboeren wat betreft marketing handig gebruik van de crisis, die ervoor zorgde dat casino’s en gokhallen hun deuren moesten sluiten. Op sociale media werd druk geadverteerd met ‘coronavrij gokken’ op allerhande websites, iets waar de Ksa ziedend op reageerde. ‘Volstrekt verwerpelijk’ noemde Ksa-voorzitter René Jansen de marketingtruc. Veertien bedrijven werden aangeschreven door de gokwaakhond.

Dreigende dwangsom

Dat blijken vooral reclamemakers te zijn geweest, legt woordvoerder Jan Erik van der Werf uit. Die maakten de advertenties, waar de gokbedrijven vaak geen zicht op hadden. Dat betekent dat ook zij niet op de korrel werden genomen door de autoriteit. De reclamemakers werden gesommeerd te stoppen en kregen te horen dat er anders een last op dwangsom werd opgelegd. Dat is niet gebeurd en ook boetes zijn uitgebleven.

Inmiddels zijn gokhallen en casino’s weer open in Nederland, met inachtneming van de afstandsregels.