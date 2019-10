Emotionele van Rey: ’Blijf tot dood tegen OM vechten’

Dat gaat absoluut niet gebeuren, liet Van Rey in de Rotterdamse rechtbank weten. Hevig geëmotioneerd vertelde hij de rechter wat er volgens hem de afgelopen jaren kapot is gemaakt door de „hetze van het OM.” „Ik ben geruïneerd. Piet is al dood”, zei hij, verwijzend naar zijn boezemvriend en projectontwikkelaar Piet van Pol.

Van Rey (74) zou van de onlangs overleden Van Pol en drie andere lokale ondernemers gedurende een lange periode giften hebben aangenomen. Onder meer hiervoor, corruptie, stembusfraude, lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar en daarnaast mag hij twee jaar lang geen bestuurlijk ambt uitvoeren.

De politicus had cassatie aangetekend tegen deze uitspraak. De Hoge Raad oordeelde afgelopen zomer dat de straf in stand blijft. Van Rey heeft aangegeven zich hier nog altijd niet bij neer te leggen en naar het Europese hof van justitie te stappen.

De ontnemingszaak die voortkomt uit de veroordeling sleept ook al tijden. De rechter had al eerder dit jaar geopperd dat beide partijen er onderling uit zouden komen, maar dat was niet gelukt. Ook nu sprak de rechter de hoop uit dat het OM en Van Rey er samen uit komen. Mocht dat niet gebeuren, dan staat de uitspraak gepland op 12 december.