Tientallen ontvoerde vrouwen Burkina Faso door leger bevrijd

De vrouwen en kinderen waren verleden week ontvoerd in de buurt van de plaatsen Arbina en Soum in het noorden van het land, vlak bij de grens met Mali. Volgens Sahel-gouverneur Luitenant-Colonel P.F. Rodolpho Sorgo waren de vrouwen ontvoerd tijdens het plukken van wilde vruchten op een stuk land buiten het stedelijk gebied.

Veiligheidsdiensten

Op de Burkinese nationale TV-zender RTB werd gewag gemaakt van een ’militaire operatie’, en werden beelden getoond van de bevrijde vrouwen. Bronnen binnen de veiligheidsdiensten zeggen dat de vrouwen waren aangetroffen in de Tougouri-regio, op tweehonderd kilometer verder naar het noorden. Ze zijn per helikopter naar de hoofdstad Ouagadougou gebracht voor ondervraging, en sociaalpsychologische opvang. „De gesprekken met de vrouwen moeten ons meer leren over hun ontvoerders”, zegt een anonieme bron binnen de veiligheidsdienst.

De Sahel-regio waarin Burkina Faso ligt, wordt geteisterd door gewapende milities, van wie een deel behoort bij extremistische groepen. De aanwezigheid van deze milities maakt het voor de overheid en private partijen moeilijk deze gebieden te bevoorraden, en dat noodzaakt vrouwen om buiten de bescherming van de dorpen naar voedsel gaan zoeken. Deze situatie wordt nog eens verergert door de aanhoudende droogte.

Milities

De Sahel en geheel Afrika van het westen tot aan het oosten hebben te maken met de opkomst van gewapende milities als gevolg van falend toezicht door de overheden. De gewapende groepen hebben het vooral gemunt op de lokale bevolking op het platteland. Ontvoeringen van vrouwen en meisjes lijken daarin een terugkerend element. Dit trok voor het eerst internationale aandacht in Nigeria al in 2014 toen het extremistische Boko Haram in Chibok 276 meisjes ontvoerde, van wie na negen jaar nog niet alle meisjes terecht zijn.

De bedoelingen van de ontvoerders in Burkina Faso zijn nog onduidelijk, zo ook waar ze zich nu ophouden. Het is wel bekend dat ontvoerde vrouwen en meisjes vaak worden uitgehuwelijkt aan de commandanten van de gewapende milities.