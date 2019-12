Arnhem vreest voor veiligheid rond kickboksgala Rico vs. Badr

Het hoogtepunt van het kickboksgala Glory Collision 2 is de wereldtitelwedstrijd tussen Badr Hari en Rico Verhoeven. De vorige keer dat deze twee elkaar troffen, in 2016 in het Duitse Oberhausen, zijn er massale vechtpartijen geweest, aldus Arnhem. Bekend is bovendien volgens de gemeente dat hooligans, criminelen en leden van motorclubs elkaar opzoeken bij kickboksevenementen.

Vanaf zaterdagmiddag 12.00 uur tot zondagmorgen 05.00 uur mag de politie mensen in de buurt van het NS-station, in het Arnhemse uitgaansgebied en rond GelreDome controleren op wapenbezit. Daarnaast gelden tal van andere veiligheidsmaatregelen om de naar verwachting zeer drukke zaterdag in Arnhem ordelijk te laten verlopen.