Ook streep door Invictus Games om corona

Deelnemers aan de Invictus Games balanceerden de afgelopen dagen tussen hoop en vrees. Ze hoopten dat het evenement waar 500 veteranen uit de het hele wereld op afkomen zou doorgaan, maar vreesden ook al dat het zou worden afgelast. Het Nederlandse organiserend comité onder aanvoering van voormalig Commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif heeft nu de knoop doorgehakt.

Het bestuur vindt het niet verantwoord in de huidige situatie zo’n groot evenement te organiseren. Helemaal niet met deelnemers waarvan een deel kampt met een verzwakte gezondheid. De bestuurders voorkomen dat het besluit voor hen wordt genomen door het afhaken van een grote ploeg zoals de Amerikaanse. In zo’n geval was de kans realistisch geweest dat andere volgden waardoor de spelen ook niet hadden kunnen doorgaan.

Verschuiven

Voor de deelnemers komt het besluit hard aan. Tilburger Ed Zegel was drie jaar terug bij de games in Toronto en ervoer toen hoe helend deelname is. Dit jaar stond de oud-landmachtmilitair op de rol voor het kogelstoten, gewichtheffen en discuswerpen. Omdat hij weet wat voor positief de spelen op deelnemers hebben en hij net als zijn ploeggenoten al maanden naar zijn ‘thuiswedstrijd’ toe trainde, moest Zegel er niet aan denken dat deze niet doorging.

,,Het is heel jammer dat het nu niet doorgaat, maar gelukkig hebben ze het kunnen verschuiven”, reageert Zegel die met onverminderde energie door zegt te trainen.

Domper

Ook rolstoelbasketballer Jacco van der Klift uit Bennekom hoopte er het beste van. De afgelopen maanden draaiden voor hem voor een belangrijk deel om de Invictus Games. De trainingen gaven hem al nieuwe energie en hielpen hem om te gaan met de ernstige darmkwaal die hij overhield aan uitzendingen naar Afghanistan. Die tastte zijn lichaam zodanig aan dat hij arbeidsongeschikt is en alleen nog met moeite loopt.

Hoeveel de Invictus Games voor hem betekenen blijkt wel uit de tatoeage met het logo van de spelen die Van der Klift op zijn arm liet zetten. ,,Terwijl ik niet echt een man van tattoos ben”, zegt hij.

Toch gaat de vader van jonge kinderen nu de Invictus Games zijn uitgesteld niet bij de pakken neerzitten. ,,Onze trainingen liggen stil, maar ik probeer op eigen kracht zo goed mogelijk fit te blijven”, vertelt de oud-defensiemedewerker. ,,Dat het niet doorgaat, is natuurlijk een domper. Het enige wat ik hoop is dat defensie voor mensen met ptss zoals ikzelf zorg biedt. Want voor hen kan zoiets toch behoorlijk hard aankomen.”