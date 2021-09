Ex-agent Parijs verdacht van reeks moorden en verkrachtingen

In een brief heeft de man volgens de krant bekend de moordenaar en verkrachter te zijn die al jaren wordt gezocht. Hij zegt na 1997 geen misdaden meer te hebben begaan. Een dna-onderzoek moet hier uitsluitsel over geven.

Het eerste slachtoffer viel in 1986. Een 11-jarig meisje in Parijs werd verkracht en vermoord. In 1987 werd een echtpaar uit Parijs gedood en in 1994 een 19-jarige man. De politie denkt dat dit het werk is van dezelfde dader. De verkrachtingen waren in dezelfde periode.

’De pokdalige’

De dader had volgens getuigen een gezicht vol met pukkels en oneffenheden en hij werd daarom de ’pokdalige’ genoemd.

Na jarenlang onderzoek werd een onvolledig dna-profiel gevonden. Daardoor kwamen meerdere agenten die in die periode in Parijs hebben gewerkt als verdachte naar voren, waaronder de 59-jarige man. Om die reden was hij opgeroepen voor verhoor.

Het is niet de eerste keer in de afgelopen jaren dat een (voormalige) agent een seriemoordenaar blijkt te zijn. In de Verenigde Staten werd in 2020 Joseph James DeAngelo veroordeeld nadat hij bekende zeker dertien moorden te hebben gepleegd en vijftig vrouwen te hebben verkracht. Hij stond bekend als de Golden State Killer, omdat zijn misdaden plaatsvonden in Californië.