OM: ’Moederskindje bracht eigen zuigeling om’

ALMELO - Het kan volgens het Openbaar Ministerie niet anders dan dat Hans ter H. in 2016 zijn toen 9 maanden oude baby Aniek in het Overijsselse Hengelo heeft gedood. „Expres of in een opwelling”, concludeert de Officier van Justitie. Tegen H. is daarom 6 jaar celstraf geëist, geheel onvoorwaardelijk. „Hij is volledig toerekeningsvatbaar voor zijn daad.”