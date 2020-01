Vader voor rechter om dood baby Aniek: ’Ze gleed uit mijn handen’

„Ik zat in een roes en alles ging langs mij heen. Ze bleef maar kermen. Ik schudde helemaal niet hard”, aldus Ter H. Het kindje is gestorven als gevolg van mishandeling, zo stelden artsen in 2016 vast. Haar doodsoorzaak was hersenletsel. „Ik zou mijn dochter nooit wat aandoen”, blijft de verdachte stellig verklaren.

Onze verslaggever Mark Mensink is aanwezig in de rechtbank. Volg zijn tweets onder aan dit bericht.

Volgens het Openbaar Ministerie is Ter H. verantwoordelijk voor Anieks dood. Hij heeft enkele maanden vastgezeten, maar ontkent de tenlastelegging. Wel verklaarde hij ’vliegtuigje’ met haar te hebben gespeeld, waarbij ze toen uit zijn handen is gevallen.

Het proces verliep tot nu toe uiterst moeizaam. Onder meer het opvragen van medische gegevens en een reconstructie zorgden voor veel vertraging.