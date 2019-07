Levenslang plus 30 jaar geëist tegen El Chapo

El Chapo wordt begeleid door angenten op hert vliegveld in New York in 2017. Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - De rechtszaak tegen één van de meest beruchte drugsbaronnen ter wereld nadert een ontknoping. De jury buigt zich over de vraag of Joaquín Guzman, alias El Chapo, schuldig is aan grootschalige drugshandel, moord en witwassen. Drugsbaron Joaquin “El Chapo” Guzman moet voor de rest van zijn leven, en daar bovenop nog eens 30 jaar, achter de tralies verdwijnen. Die straf heeft het openbaar ministerie in New Yorkl tegen de Mexicaan geëist.