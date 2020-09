Nederland kampioen in caravans

In Drenthe zijn de gezinnen helemaal verslingerd aan het kamperen, want daar heeft maar liefst één op de vijf een sleurhut of camper. Dat blijkt uit een analyse die BOVAG en de Kampeer- en Caravan Industrie (KCI) deden op basis van cijfers van het CBS en de RDC.

„Opvallend is dat vooral in Noord- en Oost-Nederland relatief veel kampeermiddelen geregistreerd staan, terwijl Randstedelingen fors minder caravans en kampeerauto’s bezitten dan het landelijk gemiddelde van 11,4 procent”, constateert Tom Huyskens van BOVAG.

„Drenten zijn dus de absolute kampeerkampioenen van ons land, want bijna 19 procent van de meerpersoonshuishoudens bezit daar een caravan of camper. Friesland volgt met meer dan 17 procent voor Overijssel (15,5 procent) en Groningen (ruim 15 procent)”, weet Huyskens. „In de Randstadprovincies ligt het caravan- en camperbezit fors lager. In Zuid-Holland heeft nog geen 8 procent van de huishoudens er één, in Noord-Holland is dat bijna 9 procent en ook de Utrechters scoren minder dan 10 procent.”

Overigens kruipt de verkoop van caravans weer uit het ’coronadal’ en noteerde augustus zelfs een toename van 14,2 procent in vergelijking met vorig jaar. In totaal werden er vorige maand 653 nieuwe exemplaren de showrooms uitgereden.

Huyskens: „Daarmee hebben we de achterstand zo goed als ingehaald, want de teller loopt met 5754 nieuwe caravans nog maar 15 stuks achter op het totale aantal registraties in de eerste acht maanden van 2019. ”

Het aantal nieuwe kampeerauto’s koerst dit jaar op een record af. Tot 1 september werden met 2051 al bijna net zoveel campers geregistreerd als in het recordjaar 2019 toen er 2074 exemplaren werden verkocht. Er zijn in ons land momenteel bijna 560.000 caravans en campers.