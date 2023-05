OM in hoger beroep in corruptiezaak De Mos

De Mos en zijn medeverdachten werden op 21 april door de rechtbank in Rotterdam vrijgesproken van alle aan hen tenlastegelegde feiten, waaronder deelname aan een criminele organisatie, in de corruptiezaak die jaren duurden. Eén medeverdachte werd wel veroordeeld voor wapenbezit. „Het gaat om een complexe strafzaak met maatschappelijke impact, dit vraagt om een zorgvuldige afweging ten aanzien van het hoger beroep. Hiervoor heeft het OM meer tijd nodig”, laat het OM weten in een statement.

Twee jaar

„Dit is zeer teleurstellend”, zeggen advocaten mr Peter Plasman en mr Jordy L’Homme van oud-wethouders Rachid Guernaoui en Richard de Mos. „We hadden graag gezien dat er na 3,5 jaar een punt werd gezet achter deze slepende zaak. Het is heel jammer dat de uitspraak van de rechter niet wordt gevolgd.” De twijfel van het OM spat er, volgens Plasman en L’Homme vanaf. „Het hoger beroep wordt aangevraagd omdat men het nog niet weet. Gevolg is dat de zaak nu boven de markt blijft hangen. In theorie is het mogelijk dat ze over twee jaar pas een beslissing hierover maken. Het is erg spijtig dat onze cliënten nog langer in onzekerheid moeten zitten.”

Richard de Mos laat in een verklaring weten zeer teleurgesteld te zijn. ,,De stad Den Haag haalde juist opgelucht adem na 3,5 jaar het zwaard van Damocles boven het hoofd gehad te hebben, waarbij de gemeenteraad zwaar gepolariseerd is en de grootste partij is uitgesloten van coalitiedeelname,” aldus De Mos, die stelt dat alle betrokkenen, waaronder oud-wethouder Rachid Guernaoui, oud-raadslid Nino Davituliani, ondernemers en hijzelf, maar vooral de stad Den Haag, lang genoeg in onzekerheid hebben gezeten. ,,Tijdens de regiezitting in oktober 2022 vroeg het OM de rechtbank om grenzen te trekken, die hebben de rechters op 21 april met een klip en klaar vonnis gegeven: vrijspraak op alle punten.” Hij hekelt het feit dat er geen duidelijkheid wordt gegeven over de termijn waarbinnen het OM wel een beslissing gaat maken. ,,Het komt erop neer dat de onzekerheid van meer dan 3.5 jaar met een onbepaalde termijn wordt verlengd. Nu weet niemand wanneer aan deze lijdensweg voor de stad een einde komt. Dit zou niet moeten kunnen.”

„Verliezen is nooit leuk maar wees realistisch en laat deze mensen die genoeg zijn beschadigd met rust”, stelt advocaat Mark Teurlings die een van de ondernemers vertegenwoordigt. „Voor iedereen is duidelijk dat er nog geen wetgeving op dit gebied is maar dat deze er aankomt. Laat het aan de wetgever verder over en trek het beroep in.”