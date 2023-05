OM in hoger beroep in corruptiezaak De Mos

De Mos en zijn medeverdachten werden op 21 april door de rechtbank in Rotterdam vrijgesproken van alle aan hen tenlastegelegde feiten, waaronder deelname aan een criminele organisatie, in de corruptiezaak die jaren duurden. Eén medeverdachte werd wel veroordeeld voor wapenbezit. „Het gaat om een complexe strafzaak met maatschappelijke impact, dit vraagt om een zorgvuldige afweging ten aanzien van het hoger beroep. Hiervoor heeft het OM meer tijd nodig”, laat het OM weten in een statement.

„Verliezen is nooit leuk maar wees realistisch en laat deze mensen die genoeg zijn beschadigd met rust”, stelt advocaat mr Mark Teurlings die een van de ondernemers vertegenwoordigt. „Voor iedereen is duidelijk dat er nog geen wetgeving op dit gebied is maar dat deze er aankomt. Laat het aan de wetgever verder over en trek het beroep in.”