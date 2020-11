Poetin zwijgt nog, Gorbatsjov ziet betere relaties met VS

De oud-president noemde Biden een oprecht persoon met een verstandige koers. Gorbatsjov ziet vooral kansen om het laatste kernwapenverdrag tussen de VS en Rusland te verlengen. De grootmachten voeren moeizame onderhandelingen over voortzetting van dit nieuwe START-akkoord uit 2010, dat in februari afloopt, maar met een nieuwe Democratische regering in Washington zal het makkelijker gaan, verwacht Gorbatsjov.

Het verdrag schrijft voor dat beide landen hun nucleaire wapenvoorraden beperken tot 1550 operationele kernkoppen.