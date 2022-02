Ook Nederland stopt met militaire missie in Mali

Den Haag

Dat laten de ministers Hoekstra (Buitenlandse Zaken) en Ollongren (Defensie) weten aan de Tweede Kamer. De spanningen tussen het bewind in Mali en de westerse troepenmacht lopen al een paar weken hoog op. In twee jaar tijd zijn twee staatsgrepen in Mali gepleegd: de huidige regering zou zich niet aan afspraken houden met de westerse landen.

„Sinds maart 2021 zijn twee Nederlandse militairen actief in Taakgroep Takuba, een van hen in Mali en de ander als liaisonofficier op het hoofdkwartier in de Tsjaad”, schrijven Hoekstra en Ollongren. „Het besluit tot terugtrekking van de Takuba-missie uit Mali, betekent dat de Nederlandse militair uit Mali zal worden teruggetrokken.”

VN-macht

De veel grotere VN-macht in Mali blijft voorlopig wel actief. Sinds november vorig jaar heeft Nederland een Hercules-transportvliegtuig gestationeerd in de hoofdstad Bamako, met zo’n negentig militairen. Bovendien staat een Nederlander, luitenant-generaal Kees Matthijssen, aan het hoofd van de VN-troepmacht, bestaande uit vijftienduizend militairen.

Eind januari zetten de Malinezen de ambassadeur van Frankrijk het land uit. Het bewind is woedend over sancties vanwege het uitstel van de verkiezingen. Frankrijk, dat sinds 2013 een grote rol speelt in Mali, beraadt zich sindsdien op haar aanwezigheid.