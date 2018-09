Rozen en snoep op fractiebudget

Die kosten (onder meer 210 euro voor 300 rode rozen) werden gedeclareerd als fractie-ondersteuning. Het toegekende budget is alleen niet bestemd om zieltjes te winnen, maar om de fractie te laten functioneren. Er mag van alles mee worden bekostigd, maar geen verkiezingscampagnes, zo staat in de verordening van de gemeente uit 2014.

Het punt werd vorige week geagendeerd door de Fractie Schlamilch (Forza). Een motie van de eenmanspartij om deze fractiedeclaraties openbaar te maken, werd verworpen. Alleen Beter de Bilt is voor.

D66-fractievoorzitter Dolf Smolenaers is voor transparantie, maar wil de ’spelregels’ pas de volgende raadsperiode veranderen. „De raad beslist over zijn eigen budget. Daarom is openbaarheid belangrijk. Die is er nu, maar je moet er iets voor doen.” D66 zelf benutte een deel van het budget voor teambuilding van de fractie.

Ook de PvdA wil die openbaarheid pas bij de volgende raadsperiode introduceren. De stukken vallen echter onder de Wet openbaarheid bestuur en zijn daarmee voor iedere burger inzichtelijk. Volgens PvdA-fractievoorzitter Krischan Hagedoorn vallen de uitgaven onder ’volksvertegenwoordigende en kaderstellende taken’. Hij beticht Schlamilch van „onfatsoenlijke, schandalige insinuaties” en wijst erop dat de declaraties zowel door de griffie als een geaccrediteerde accountant zijn geaccordeerd.

„De combinatie politiek en geld in het algemeen is dodelijk”, aldus Hagedoorn in een toelichting „De rozen, een symbool van de sociaaldemocratie, zijn uitgedeeld op een dorpsmarkt om de meningen van mensen op te halen.” De fractie twitterde die zonnige dag een foto van de kraam met de begeleidende tekst: „Mooie marktdag vandaag. Politiek seizoen ook lokaal weer begonnen.”

Volgens griffier Thecla van der Torre is de verordening leidend, maar kan er sprake zijn van een grijs gebied. Toch stelt ze dat met fractiebudget geen reclame mag worden gemaakt. Haar ondertekening van de stukken is verder administratief. „Ik teken de stukken maar ben daar niet politiek verantwoordelijk voor.”