’Door kolkend water meegesleurd’: gezin vindt hond Cooper terug in Slovenië

In 24 uur evenveel regen als in een hele maand. Zowel in Oostenrijk als buurland Slovenië hebben de aanhoudende buien voor heel wat overstromingen, modderstromen en aardverschuivingen gezorgd. In Slovenië lieten vier mensen het leven, onder wie twee Nederlanders die volgens plaatselijke media door de bliksem geraakt werden. Het gaat in elk geval om de ergste watersnood die het land ooit meemaakte.

Een van de plekken die het zwaarst getroffen raakte is de streek van Rečica ob Savinji. Daar loopt normaal gesproken het kabbelende riviertje Savinja, maar door de enorme regenval trad de rivier vrijdagnacht buiten haar oevers. Camping Menina - een geliefde campingplaats voor Nederlanders en Belgen - liep volledig onder water. Vrijdag was er behalve heel veel regen nog weinig aan de hand maar binnen enkele uren sloeg de situatie volledig om.

Evacuatie

De hele omgeving moest in een mum van tijd ontruimd worden. Ook Dana, Tom en hun elfjarig dochtertje moesten midden in de nacht van het ene op het andere moment evacueren. Dat vertelt dochter Elena, die niet mee op vakantie was. „Mijn mama, stiefpapa en zusje hebben snel hun telefoons gepakt, ze hebben onze hond Cooper meegenomen en zijn naar een hoger gelegen plek gewandeld waar een winkeltje was. Daar zouden ze opgehaald worden met bussen om naar een veilige plek te gaan. Maar er waren zo’n duizend mensen die van het campingterrein geëvacueerd moesten worden. Ze kwamen dus niet onmiddellijk aan de beurt.”

Het waterpeil steeg razendsnel, sneller dan de bussen konden terugkomen. „Ze moesten dus opnieuw naar hoger gelegen gebied trekken. Maar het ging gewoon veel te snel. Het water was er al. Ze moesten op een muurtje klimmen om zich in veiligheid te brengen. Niet iedereen wist daar op te komen. Anderen moesten zich vastklampen. Daar ging het mis. Cooper raakte van het muurtje, hij kon zich niet vastklampen en hij werd onmiddellijk meegesleurd door het kolkende water.”

Geen stroom

Het was nog een hele klus voor de brandweer om alle toeristen te hulp te schieten. De geëvacueerden werden ondergebracht in een nabijgelegen school. De hele regio zit een tijdlang zonder elektriciteit. Pas vrijdagavond hoort Elena wat er gebeurd is, waarop ze vanaf haar eigen vakantiebestemming een zoekactie start voor Cooper. Ze contacteert alle hulpdiensten en dierenasiels in de Sloveense regio om mee uit te kijken naar de bruine ridgeback.

Het Vlaamse gezin wordt opgevangen bij een Sloveens gezin thuis, ze willen wachten tot het veilig is om op zoek te gaan naar hun hond. „We hebben nog hoop dat hij het overleefd heeft. Iedereen wil gaan zoeken maar het is nog te gevaarlijk”, klinkt het zaterdagavond. Net zoals de meeste gezinnen die halsoverkop moesten evacueren, hebben Dana en Tom enkel nog de kleren waarmee ze vertrokken zijn.

Tips

Zondagochtend trokken de wolken en het water weg. Pas dan krijgt het gezin goed nieuws. Dankzij het Facebook-bericht over Cooper dat duizenden keren bekeken, geliket en gedeeld werd, wordt de hond door enkele mensen gezien en herkend in de buurt van de camping. Dankzij de tips, kan de brandweer met gespecialiseerde speurhonden op zoek. En jawel. De gespierde reu blijkt het noodweer en het kolkende water overleefd te hebben. „We zijn zo ongelofelijk gelukkig.”

De ravage in Slovenië wordt stelselmatig duidelijker. „Het gaat om de grootste natuurramp die we ooit gezien hebben. We ramen de schade op zo’n 500 miljoen euro”, aldus de Sloveens premier Robert Golob. Van de populaire campingsite blijft enkel puin over. Heel wat vakantiegangers probeerden afgelopen weekend de regio zo snel mogelijk te verlaten maar ook dat is geen sinecure want zowat alle bruggen en wegen raakten beschadigd. Enkele Nederlanders konden uiteindelijk via Oostenrijk weer in eigen land raken.