Aantal coronapatiënten in ziekenhuis afgenomen

Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg sprak vorige week in De Telegraaf nog zijn zorgen uit over de rap oplopende cijfers. De reguliere zorg dreigt in het gedrang te komen, iets dat tijdens de eerste golf al massaal gebeurde en wat nu koste wat kost voorkomen moet worden. Om die reden is het LCPS inmiddels alweer een week bezig met het spreiden van patiënten buiten de regio’s.

De ziekenhuiscijfers zijn een van de belangrijkste indicatoren voor het coronabeleid. Ze zullen de komende periode dan ook extra goed in de gaten gehouden worden om te zien of de aangescherpte kabinetsmaatregelen van deze week effect sorteren.