Blikseminslag bij voetbalclub in Enschede: ’Hoofdpijn en tintelingen’

Het slachtoffer was nog aanspreekbaar, maar is toch voor controle naar het ziekenhuis gebracht. „Hij zei eerst dat hij zijn benen niet meer voelde. Maar even later toch wel”, zegt Savci. Hij weet niet of de getroffen speler in het ziekenhuis moet blijven. „Ik heb wel zijn broer gesproken, die zegt dat het goed gaat. Ook heb ik de familie hulp aangeboden.”

Volgens een getuige kregen ook „andere mensen last van hun spieren, hoofdpijn en tintelingen in hun benen. Je voelde het direct toen de bliksem insloeg”, zegt hij tegen RTV Oost.

Bestuurslid Savci stond zelf langs de kant van het veld naar de training te kijken toen rond 20.30 uur de bliksem in een lichtmast sloeg en het op slag donker werd. „Ik dacht eerst dat het vuurwerk was. De jongens renden in paniek van het veld af, met de getroffen speler. We hebben meteen eerste hulp verleend, gecheckt of hij aanspreekbaar was en in de stabiele zijligging gelegd.” De man is uiteindelijk per ambulance afgevoerd. Ook de brandweer werd opgeroepen.

Volgens Savci was door de inslag kortsluiting ontstaan. Toen daarna de aardlekschakelaar werd omgezet, werkte de verlichting weer. Hij is van plan vrijdagavond een bijeenkomst te organiseren voor met name de jeugdspelers, die erg geschrokken zijn van wat ze hebben zien gebeuren. „Ze kunnen daar hun ei kwijt. Ze houden zich nu nog groot.”