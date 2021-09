Blikseminslag bij voetbalcub in Enschede: ’Hoofdpijn en tintelingen’

Een blikseminslag bij een voetbalveld aan de Geesinkweg donderdagavond in Enschede: hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ⓒ News United

ENSCHEDE - Bij een voetbalclub in Enschede is donderdagavond de bliksem ingeslagen. In ieder geval een speler zou gewond zijn geraakt en is met een ambulance meegenomen. Meer aanwezigen op het sportcomplex kampen met klachten. „Andere mensen hebben last van hun spieren, hoofdpijn en tintelingen in hun benen. Je voelde het direct toen de bliksem insloeg”, zegt een getuige tegen RTV Oost.