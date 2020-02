Viroloog over coronavirus: ’Pandemie klopt aan de deur’

’Virusverzamelaar’ Ab Osterhaus: „Alle virussen die voor onrust zorgen, komen bij dieren vandaan.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Het Wuhanvirus, een nieuw van dieren afkomstig coronavirus, verspreidt zich over onze werelddelen. Op dit moment maakt het veel mensen in China ziek en eist het ook dodelijke slachtoffers. Sinds enkele decennia zien we vele virussen in rap tempo voorbijkomen en zich over de wereld verspreiden. „De mogelijkheid om in één dag naar de andere kant van de wereld te vliegen, oorlogen, handel, welvaart, klimaatverandering en nog veel andere veranderingen in onze mondialiserende wereld zorgen ervoor dat virussen overal kunnen opduiken”, zegt de vermaarde viroloog Ab Osterhaus.