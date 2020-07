Automobilist bezwijkt na onopgehelderd ongeval Vlaardingen

Een ravage na een ongeluk waarbij meerdere gewonden vielen dit weekend in Vlaardingen, Zuid-Holland. Ⓒ Ginopress

VLAARDINGEN - De bestuurder van een Mercedes is in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van een verkeersongeluk vrijdagavond in Vlaardingen, waarvan de toedracht nog steeds onduidelijk is. Bij het ongeluk liepen nog twee betrokkenen ernstige verwondingen op.