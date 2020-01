Zware ochtendspits verwacht: natte sneeuw en windstoten

Vooral in de kustprovincies is er kans op zware onweersbuien en hagel. De wind draait van het zuidwesten naar het westen. Langs de westkust neemt deze tijdelijk stormachtige proporties aan, met kans op windstoten tot wel 80 km/uur. Dat meldt Weeronline.

In de loop van de middag neemt de nattigheid wat af. Ook de wind wordt in de tweede helft van de middag iets minder krachtig. De maximumtemperatuur ligt rond de 5 graden, maar gedurende een felle bui zakt het kwik snel tot een graad of 2. Door de wind ligt de gevoelstemperatuur rond het vriespunt.

Avondspits

Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag wisselen opklaringen en winterse buien elkaar af. De kans op een witte wereld is klein, maar er is wel kans op gladheid.

Onder een heldere hemel kan de temperatuur van koudegevoelige wegen, zoals bruggen, afkoelen tot het vriespunt en is er kans op gladheid door bevriezing van natte wegen.