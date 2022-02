Sancties verslaggever wegens seksueel ongewenst gedrag

Toen de hoofdredactie hiervan vorige week donderdag op de hoogte werd gesteld, is een onderzoek ingesteld en de werknemer uit voorzorg geschorst. Bij dit onderzoek, uitgevoerd door het interne Meldpunt Integriteit, bestaande uit de directeur Human Resources, de voorzitter a.i. van de Ondernemingsraad en het hoofd Juridische Zaken is gesproken met alle betrokkenen. Op basis van het onderzoek, dat extern door een onafhankelijke partij is getoetst, zijn sancties opgelegd die recht doen aan de bevindingen, aldus Mediahuis.

Van Wely laat in een persverklaring van het mediabedrijf weten: ,,Ik realiseer mij dat ik met mijn handelen grenzen heb overschreden en bied daarvoor mijn excuses aan. Ik zal de komende tijd onder professionele begeleiding aan mezelf werken en hoop na een periode van non-actiefstelling mijn werkzaamheden te kunnen hervatten.”

De hoofdredactie van De Telegraaf noemt de zaak een drama voor alle betrokkenen, in het bijzonder de vrouwelijke collega’s die aan de bel trokken. ,,We zijn behoorlijk geschrokken”, aldus hoofdredacteur Paul Jansen. ,,Er zijn passende maatregelen getroffen om een herhaling te voorkomen en er is nazorg aangeboden aan de melders.”

De CEO van Mediahuis Nederland, Rien van Beemen, stelt: ,,Wij willen een veilige werkomgeving voor onze medewerkers. We hebben het advies van het Meldpunt Integriteit gevolgd en maatregelen opgelegd die leiden tot een veiligere werkomgeving. Bij dit advies heeft de ernstige dreiging rond de werknemer overigens geen rol gespeeld.”

De affaire bij het mediabedrijf volgt op onthullingen bij onder meer Ajax en rond het tv-programma The Voice.