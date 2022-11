Israëlische premier feliciteert Netanyahu met verkiezingszege

De Israëlische verkiezingsautoriteiten maakten donderdag bekend dat de partij van Netanyahu en verwante conservatief-religieuze partijen een meerderheid in het Jeruzalemse parlement hebben behaald.

Netanyahu kan zich opmaken voor een terugkeer als premier. De 73-jarige politicus is meerdere keren premier geweest, de laatste keer tot juni vorig jaar en in totaal meer dan vijftien jaar. Daarmee is hij de langstzittende regeringsleider in de geschiedenis van de Joodse staat. Ook bekleedde hij meerdere ministersposten. De verkiezing van Netanyahu is omstreden: er lopen nog drie rechtszaken naar de Likoed-leider onder meer wegens de verdenking van omkoping.

Het was de vijfde keer in nog geen vier jaar dat de Israëliërs een nieuw parlement konden kiezen, nadat de zittende coalitie eerder dit jaar haar nipte meerderheid in de Knesset verloor en er niet in slaagde die terug te krijgen.

Likoed zou 32 zetels van de 120 zetels binnenhalen. De partij van Lapid komt uit op 24 zetels, terwijl Religieus Zionisme van de omstreden extreem-rechtse politicus Ithamar Ben-Gvir op 14 zetels uitkomt als een van de grote winnaars. Nationale Eenheid van voormalig legerleider Benny Gantz blijft steken op 12 zetels; of hij zoals eerder weer in een kabinet met Netanyahu gaat zitten, is nog maar de vraag.

Opvallend is dat het sociaal-democratische Meretz de kiesdrempel niet heeft gehaald, net als het Arabisch-gezinde Balad. De Arbeiderspartij haalt slechts vier zetels.