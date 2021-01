Recordaantal nieuwe besmettingen in Portugal

Premium Cultuur

Larry King (1933-2021): ’Een ongekend fenomeen’

De misschien wel het vaakst ’per ongeluk’ doodverklaarde man ter wereld, voormalig CNN talkshowhost Larry King, is nu werkelijk overleden. De iconische presentator stierf op 87-jarige leeftijd in het Cedars-Sinaï Medical Centre in Los Angeles, waar hij was opgenomen na een coronabesmetting.