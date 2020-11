34 feestgangers Brabant op de bon geslingerd

In de plaats Mill was er een feest gaande in een werkplaats aan de Lijsterstraat, meldt de politie zondagmorgen. Er kwam rond half elf ’s avonds een dikke streep door het feest te staan door de inval van de politie. „34 mensen zijn op de bon geslingerd vanwege het niet naleven van de coronaregels”, laat politie Oost-Brabant op Twitter weten. „Ook de organisator kreeg een boete.”

In Zundert werd volgens Omroep Brabant een café aan de Markt gesloten. Er was daar een ’besloten feest’ gaande. 29 mensen kregen een coronaboete. Ze ontvangen ook een proces-verbaal.

