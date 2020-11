Weer tientallen boetes voor coronafeestjes en bijeenkomsten

Regionale media melden nog meer illegale bijeenkomsten. Zo is op de markt in Druten een einde gemaakt aan een samenkomst van veel jongeren. Daarbij zijn volgens Omroep Gelderland meerdere coronabekeuringen uitgeschreven.

In Zundert werd volgens Omroep Brabant een café aan de Markt gesloten. Er was daar een ’besloten feest’ gaande. 29 mensen kregen een coronaboete. Ze ontvangen ook een proces-verbaal.

In een volkstuinencomplex in Amsterdam Noord kregen tien van de ongeveer dertig aanwezigen op een illegaal feest een boete, aldus AT5. RTV Rijnmond meldt dat negen jongeren een bekeuring kregen omdat ze zich in park in Dordrecht niet aan de coronaregels hielden. En in Rotterdam maakte de politie een eind aan een bruiloft met 35 gasten, waar geen mondkapjes werden gedragen en geen afstand werd gehouden.

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Of zet het nummer in je telefoon: +31613650952