’Drillrapruzie oorzaak neersteken jonge supermarktmedewerker’

Ook onder het supermarktpersoneel van de desbetreffende Albert Heijn-vestiging wordt over dit motief gesproken, meldt een bron aan De Telegraaf. De politie in Amsterdam kan hierover echter geen mededelingen doen omdat het rechercheonderzoek nog loopt.

Volgens de berichten op de sociale media zou er sprake zijn van een rivaliserende strijd tussen de drillrapgroepen Z42 uit Kraaiennest en FOG uit Venserpolder en Reigersbos. Slachtoffer van de steekpartij zou ’Denna’ van de groep Z42 zijn. „Goed nieuws, Denna (Z42) is niet dood”, staat in een van de posts. „Hij ligt momenteel in het ziekenhuis.” Op het account van het vermoedelijke slachtoffer wordt onder zijn laatste bericht geweld verheerlijkt. „Das pech nek weg”, is een van de reacties, een ander luidt ’Van werken bij de appie naar kniffie in je nekk’ en ’deadop’. Ook wordt er een verband gelegd tussen de andere drillrappgroep. De groep ’FOG’ zou door het neersteken van de supermarktmedewerker hebben ’gewonnen’, suggereren jongeren op sociale media.

Geweldsverheerlijking

Drillrap is een subgenre binnen de hiphop dat in Amerika is ontstaan en waarin het draait om zo onverschrokken mogelijk je vijanden tegemoet treden. Daarbij wordt geweld niet geschuwd en wordt dikwijls in videoclips met (zware) wapens gezwaaid. Al langer proberen politie, gemeente en jongerenwerkers in de Bijlmer grip te krijgen op het fenomeen, maar in de afgelopen maanden zijn meerdere (steek)incidenten gemeld die verband hielden met de drillraps.

Ook een dodelijke schietpartij in Scheveningen deze zomer, waarbij een 19-jarige jongen omkwam, had met de rapwereld van doen.

