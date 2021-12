Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen loopt weer op

Op de intensive cares liggen nu 624 coronapatiënten, 13 meer dan een dag eerder. Half mei lagen er voor het laatst zoveel Covidpatiënten op de ic’s. Op de verpleegafdelingen worden momenteel 2202 coronapatiënten behandeld, 68 meer dan maandag.

Afgelopen etmaal werden er 321 nieuwe coronapatiënten binnengebracht op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 36 patiënten met corona opgenomen.

In de afgelopen week schommelde het aantal opgenomen patiënten rond de 2750. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), gaf maandag aan dat de instroom van Covidpatiënten in de ziekenhuizen over zijn hoogtepunt heen is. „Dat is positief, we zitten nu al een aantal dagen sterk onder wat we eerder hadden”, zei de ziekenhuisdirecteur. Hij gaf ook aan dat de bezetting op de ic’s de komende dagen nog wel kan stijgen.